Герої не вмирають
Про загибель відомого ватерполіста повідомив у фейсбуці його батько, заслужений тренер України з водного поло Олександр Обедінський.
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Трагедія сталася 17 березня. Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди Іллічівець та капітаном національної збірної з водного поло.
До війни спортсмен боровся з недугою – пухлиною головного мозку. Без батька залишилося троє дітей.
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17 березня 2022 року в Маріуполі загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.
Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся тато, я впораюся.
У нас були дуже теплі та довірчі стосунки та ми з любов’ю ставилися одне до одного. Страшний біль і непоправна втрата. Світла пам’ять, царство небесне моєму синові Жені.