Заря и Мариуполь забили 7 безумных голов: луганчане едва не упустили победу – видео
Источник:24 канал
Луганская Заря одержала вторую победу в украинской Премьер-лиге сезона-2021/2022. Подопечные Виктора Скрипника 22 августа в 5 туре УПЛ в драматической игре одолели Мариуполь.
Мариуполь – Заря 3:4
Голы: Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32 – Кулаков, 47, Свитюха, 80, Микитишин, 89
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С начала матча команды взяли высокий темп и демонстрировали интенсивный футбол. Первый опасный момент возник возле ворот "азовцев".
Шахаб оказался на ударной позиции после кросса с левого фланга. Иранец чудом не отличился голом из пределов вратарской.
Мариуполь ответил индивидуальным проходом Стасюка и острым ударом в угол. Звезду от пропущенного гола спас Шевченко!
Разгром от Зари
- Открытый футбол рано или поздно должен был закончиться голом. В итоге Заре удалось открыть счет в игре. Назарина решился на дальний удар и, разрядив свою пушку, едва не разорвал сетку – 1:0!
Видео гола Назарина
- Через 6 минут на табло уже горело 2:0. Мариуполь попытался провести результативную атаку и даже заставил Шевченко вступить в игру. Но Заря провела быстрое контрнаступление, которое классным голом завершил Шахаб!
Видео гола Шахаба
- Но на этом голепад не завершился. На 32 минуте в воротах Мариуполя отличился Александр Гладкий. Защитники забыли об Александре в штрафной и тот из пределов штрафной ударом головой отправил мяч в сетку.
Видео гола Гладкого
Веселый футбол продолжился после перерыва. Мариуполю удалось заложить первый камень к потенциальному камбэку на 47 минуте.
- Кулаков обокрал Назарина, который замедлил с выбиванием мяча. Игрок Мариуполя убежал на рандеву с Шевченко и переиграл того – 3:1.
Видео гола Кулакова
Свой момент на старте второго тайма был и у Зари. Сергей Булеца вышел на ударную позицию в штрафной "азовцев" и пытался закрутить мяч в "девятку". Но полузащитнику несколько не хватило точности.
- Мариуполь несколько увлекся игрой в атаке и забыл об обороне. На 60 минуте луганчане в несколько передач буквально разорвали оборону соперника и вывели Шахаба на ударную позицию. Иранец красивым ударом закрутил мяч в сетку.
Видео другого гола Шахаба
- После четвертого гола Зари игра несколько успокоилась. Однако на 80 минуте Мариуполь второй раз попытался восстановить интригу. Свитюха отличился красивым голом из-за пределов штрафной и сократил счет.
Видео гола Свитюхи
- На этом Мариуполь не остановился и на 89 минуте полностью вернул интригу в матч. Микитишин отметился очередным сумасшедшим голом в поединке. Игрок Мариуполя сделал счет 4:3 и приблизил "азовцев" к ничьей.
Відео голу МикитишинаК сожалению для Мариуполя, Заря отстояла победный результат. Благодаря второй победе в сезоне Заря набрала 7 очков и поднялась в середину турнирной таблицы. Для Мариуполя это уже четвертое поражение при одной ничьей: "азовцы" находятся в зоне вылета.
Мариуполь – Заря видеообзор