Мариуполь забил гол Динамо на 4-й минуте, киевляне сравняли счет за минуту: видео

Мариуполь и киевское Динамо обменялись забитыми голами уже в дебюте встречи. До пятой минуты матча мячи побывали в воротах обеих команд. И к двум голам "приложился" Сергей Сидорчук.

Уже на третьей минуте матча в ворота Динамо был назначен пенальти. Правда, чтобы разглядеть нарушение правил, арбитру встречи Виталию Романову пришлось воспользоваться помощью VAR. Видеоповтор показал, что Сергей Сидорчук сыграл рукой в собственной штрафной площадке.

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Исполнять пенальти пошел Дмитрий Мишнев. Он пробил в левый от себя угол ворот. Голкипер Динамо Георгий Бущан был близок к тому, чтобы отбить мяч, но не дотянулся.

Видео гола Мишнева

А уже через минуту Сидорчук "исправился" – он пушечным ударом метров с 30 пробил мощно в угол ворот Никиты Турбаевского. Голкипер хоть и прыгнул, но было поздно. Для Сидорчука этот гол стал первым в этом сезоне за Динамо.

Видео гола Сидорчука