Ингулец – Рух 0:0

Нереализованный пенальти: Климчук, 32 (Рух)

Обе команды активно начали поединок и играли почти без центра поля. Это противостояние условно было за 6 очков из-за того, что оба клуба находятся на дне таблицы. Между Рухом и Ингульцем лишь 3 пункта разницы в пользу команды из Петрово.

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Острее были львовяне, уже в начале матча Билый воспользовался "пожаром" во вратарской площадке Ингульца. Защитник пробил головой, мяч полетел в ворота, но судья не увидел этот эпизод и не сигнализировал о взятии владений хозяев. Довольно спорный эпизод. По повтору казалось, что мяч таки пересек линию ворот.

Львовский клуб сильно прижал соперников к воротам. На 32-й минуте Рух получил прекрасную возможность выйти вперед в счете – пенальти. К отметке подошел Климчук, но пробил мимо ворот.

Ингулец несколько сравнял игру на футбольном поле. Много эмоций было от футболистов, но желание размочить нули на табло не переросло в гол. Рух и Ингулец в первой 45-минутке сыграли "сухо" 0:0.

Ингулец – Рух: видеообзор первого тайма

Нереализованное доминирование львовян

Оба клуба на классных скоростях начали второй тайм. Одним из самых активных на поле был Климчук, который хотел исправиться за нереализованный 11-метровый удар. Можно отметить оборону обеих команд, которая действовала почти идеально.

Бойчук опасно пробивал после розыгрыша углового, но мяч после его удара пролетел в считанных сантиметрах от ближней штанги.

Кондраков выиграл борьбу у защитника хозяев и с убойной дистанции пробил значительно выше ворот. Атака львовского клуба была значительно активнее во второй части игры. Почти двойным преимуществом владели футболисты из Львова по показателю ударов в ворота.

Рух доминировал на поле и в конце встречи. Ингулец играл преимущественно на выбивание. Мартынюк с 30 метров решился на удар, но выстрел у полузащитника гостей не удался. На последних минутах поединка на футбольном поле начались настоящие качели от обеих команд в атаках.