"Мариуполь" может сменить тренера: имя неожиданного кандидата
В тренерском кресле "Мариуполя" могут произойти изменения. Остап Маркевич может устроиться в клубе УПЛ.
Украинский специалист Остап Маркевич может возглавить приазовцев, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".
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Наставник является одним из главных кандидатов на пост тренера "Мариуполя".
Сейчас приазовцев тренирует Александр Бабич, который работает в клубе еще с 2017 года.
Добавим, что "Мариуполь" располагается на восьмой строчке таблицы, в их активе 27 пунктов.
Тренерская карьера Остапа Маркевича
- Работал главным тренером в юниорской команде "Вильярреала". И с клубом выигрывал серебряные медали чемпионата Испании. Тренировал испанцев до 2019 года.
- 42-летний специалист уже возглавлял клубы первой лиги "Агробизнес". Клуб не слишком удачно выступал под руководством Остапа Маркевича. В октябре 2019 года Остап Маркевич и "Агробизнес" договорились о расторжении контракта по соглашению обеих сторон.
- Возглавлял "Черноморец", но покинул одесситов из-за финансовых проблем в клубе.