Мариуполь и Динамо встретятся в 12-м туре чемпионата Украины. Поединок состоится в субботу, 5-го декабря, в Киеве на НСК "Олимпийский". Где смотреть игру-читайте в нашем материале.

Права на показ домашних матчей Мариуполя принадлежат холдингу "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч Мариуполь – Динамо покажет "Футбол 2", пишет 24 канал.

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Матч Мариуполь – Динамо начнется в 19:30. Начало трансляции на канале "Футбол 2" – в 19:25.

Смотреть онлайн матч Мариуполь – Динамо можно на платной платформе Oll.tv.

Важно! Доступ к трансляции матчей УПЛ на этом сайте доступен по подписке. Самый дешевый абонемент обойдется в 109 гривен в месяц. Туда входят лишь каналы "Футбол 1/2/3".

За 139 гривен в месяц можно оформить подписку xtra sport, куда входят также каналы Setanta и xsport. Кроме чисто спортивных подписок, можно оформить и xtra sport oll inclusive, где также доступны и более 200 телеканалов и телесериалы. Она обойдется в 189 гривен в месяц. За 249 гривен ежемесячного платежа можно оформить ultra oll inclusive, который предполагает доступ к почти всему контенту Oll.tv.

Кроме Oll.tv трансляция каналов "Футбол 1/2/3" доступна для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также абонентам "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega. Однако доступы к трансляции там тоже платные.