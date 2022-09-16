Відомий форвард Маріо Балотеллі потрапив у скандальну історію. Ексгравець збірної Італії був помічений нетверезим у нічному клубі Швейцарії.

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32-річний італієць цього літа перейшов у Сьон, але за нову команду провів поки два матчі. Після останнього поєдинку клуб заявив, що Маріо не тренується через проблеми зі здоров'ям.

Проте гравця побачили на виході одного з нічних клубів Лозанни. Покидаючи його, Балотеллі був у нетверезому стані і ледве міг сам йти, тому спирався на двох людей.

Як Балотеллі покидав клуб Лозанни:

Зіркове минуле Балотеллі

За свою кар'єру Маріо пограв за таких грандів як Інтер, Мілан, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Марсель. Минулий сезон гравець провів в Туреччині в Адана Демірспор.

Серед головних трофеїв нападника – три чемпіонства в Серії А та тріумф в ЛЧ з Інтером, а також золото АПЛ із Манчестер Сіті. За збірну Італії Балотеллі забив 14 голів у 36 поєдинках, вигравши срібло на Євро-2012.