Нелегкое решение: коуч Шахтера признался, почему променял успехи в Фейонорде на футбол в условиях войны

За день до матча против Барселоны Шахтер объявил имя нового главного тренера. Этот руководящий пост занял 52-летний боснийский наставник Марино Пушич.

Иностранный тренер подписал контракт до конца июня 2026г. А дебют Марино Пушича выпадет сразу на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

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Пушич: В жизни в определенный момент ты принимаешь другое решение

Новый главный тренер "горняков" прокомментировал свое назначение и признался, почему сменил нидерландский Фейенорд на донецкий Шахтер, играющий в условиях войны в Украине против России.

Прежде всего, спасибо за теплый прием, который я почувствовал со стороны всех людей, когда прибыл в клуб. Как они сказали: "Добро пожаловать в семью!" Я это почувствовал и благодарен за это. Конечно, решение не было для меня легким, ведь я получал удовольствие и имел большие успехи, работая с другими коллегами в Фейенорде. Но в жизни в определенный момент ты принимаешь другое решение, иногда ты должен это делать,

– заявил Пушич.

52-летний наставник признался, что испытывал хорошие предчувствия относительно этого проекта и людей, которые смогли убедить его в этом. Пушич заверил, что увидел в молодой команде большой потенциал, который нужно развивать и выводить на новый серьезный уровень. Именно эти две вещи убедили Марино возглавить донецкий коллектив.

Отметим, что до этого у Пушича не было большого опыта работы именно в должности главного тренера – 42 матча во главе Твенте. Больше босниец работал в роли ассистента главного коуча, так было и в Фейеноорде. В тренерском штабе чемпиона Нидерландов Марино работал с июля 2021 года и имел действующий контракт с клубом.

Поэтому "горнякам" пришлось заплатить компенсацию, чтобы Фейенорд досрочно отпустил своего помощника наставника. В СМИ уже даже раскрыли сумму, которую "кроты" уплатили нидерландцам.

В преддверии матча против Барселоны Пушич уже успел познакомиться с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым, который посетил тренировку Шахтера.