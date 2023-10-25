Іноземний тренер підписав контракт до кінця червня 2026 року. А дебют Маріно Пушича припаде одразу на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Цікаво дізнатись Хорватський вектор: Шахтар презентував помічника головного тренера перед грою з Барселоною

Пушич: У житті в певний момент ти ухвалюєш інше рішення

Новий головний тренер "гірників" прокоментував своє призначення та зізнався, чому змінив нідерландський Феєнорд на донецький Шахтар, який грає в умовах війни в Україні проти Росії.

Передусім, щиро дякую за теплий прийом, який я відчув з боку всіх людей, коли прибув до клубу. Як вони сказали: "Ласкаво просимо до сім’ї!" Я це відчув і вдячний за це. Звісно, рішення не було для мене легким, адже я отримував задоволення і мав великі успіхи, працюючи з іншими колегами у Феєнорді. Але у житті в певний момент ти ухвалюєш інше рішення, іноді ти повинен це робити,

– заявив Пушич.

52-річний наставник зізнався, що мав гарні передчуття щодо цього проєкту та людей, які змогли переконати його в цьому. Пушич запевнив, що угледів у молодій команді великий потенціал, який потрібно розвивати та виводити на новий серйозний рівень. Саме ці дві речі переконали Маріно очолити донецький колектив.

Відзначимо, що до цього Пушич не мав великого досвіду роботи саме на посаді головного тренера – 42 матчі на чолі Твенте. Більше боснієць працював у ролі асистента головного коуча, так було і у Феєнорді. У тренерському штабі чемпіона Нідерландів Маріно працював із липня 2021-го року та мав чинний контракт із клубом.

Тому "гірникам" довелось заплатити компенсацію, аби Феєнорд достроково відпустив свого помічника наставника. У ЗМІ вже навіть розкрили суму, яку "кроти" сплатили нідерландцям.

У переддень матчу проти Барселони Пушич вже встиг познайомитись із головним тренером збірної України Сергієм Ребровим, який завітав на тренування Шахтаря.

Важливо! Матч Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар розпочнеться 25 жовтня о 19:45. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу.