Бывший ассистент может подсидеть тренера: коуча Шахтера сватают в другой клуб

Главный тренер Фейеноорда Арне Слот скорее всего заменит Юргена Клоппа в Ливерпуле. Английский клуб выплатит исторические 13-15 миллионов евро за наставника.

Главный тренер Шахтера может вернуться в Роттердам в новом статусе. Его считают одним из 9 кандидатов на должность наставника Фейеноорда.

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Бывший ассистент может заменить главного тренера

Марино Пушич был помощником Арне Слота в АЗ Алкмааре и Фейеноорде с 2019 по 2023 годы.

"Горняки" заплатили за своего тренера компенсацию Фейеноорду в размере 5,5 миллионов евро. Однако Пушич хорошо знает роттердамский клуб и тренерский подход к нему. Особенно ту тактику, которую применял Арне Слот.

Среди других кандидатов Марк ван Боммлей, Бо Свенссон, Грэм Поттер, Джованни ван Бронкхорст, Джесси Марш и другие специалисты.

Контракт Марино Пушича с Шахтером рассчитан до июня 2026 года.

Сейчас Фейенорд занимает вторую позицию в Эредивизие. Команда набрала 75 очков и на 9 баллов отрывается от лидера – ПСВ.

Напомним, что Арне Слот предложил Марино Пушич присоединиться к своему тренерскому штабу в Ливерпуле, но тот отказался по неизвестной причине.