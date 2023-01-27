Впереди только Куба: Марина Бех-Романчук взяла бронзу в турнире по тройному прыжку в Германии

Украинская легкоатлетка удачно выступила в Карлсруэ на своем первом соревновании в 2023 году. Девушка не побила свой рекорд, но попала на пьедестал.

В немецком Карлсруэ начался первый этап турнира World Athletics Indoor Tour Gold. Участие в нем приняла украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

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Спортсменка из Хмельнитчины попробовала себя в тройном прыжке. Украинка была одной из фавориток соревнований, ведь среди участниц именно она за все время преодолевала наибольшую дистанцию в помещении – 14,74 метра.

В этот раз Бех-Романчук остановилась на показателе ниже, но это не помешало ей войти в топ-тройку. При первой попытке было заступление, а при второй Марина прыгнула на отметку 13,9 метра (пятый на тот момент результат).

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Впрочем, каждый из следующих трех прыжков улучшал ее показатель и в конце концов она достигла цифры 14,41 метра. Это позволило ей взять бронзу, пропустив вперед двух представительниц Кубы – Лиадагмиса Повеа и Леяниса Перес-Эрнандеса.

Результаты World Athletics Indoor Tour Gold, тройной прыжок (Карлсруэ):