Снова медаль для Украины: Марина Бех-Романчук – второй раз подряд стала призером Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает собирать медали на соревнованиях. В этот раз спортсменка прославила Украину на итальянском этапе Бриллиантовой лиги.

Первую медаль летнего сезона в Бриллиантовой лиге украинка завоевала в Рабате. Тогда в тройном прыжке Марина Бех-Романчук стала серебряной призеркой, пишет 24 Канал.

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Лучший результат летнего сезона для Марины Бех-Романчук

На соревнованиях во Флоренции Марина только второй раз в году соревновалась в прыжках в длину, в феврале – украинка стала седьмой.

В этот раз среди соперниц было множество титулованных спортсменок: двукратная чемпионка Европы, Ивана Вулета, олимпийская чемпионка Малайка Мигамбо, также призерка чемпионата мира Эссе Бруме и медалистка Евро-2023 Ларисса Япичино.

Сразу же после первой попытки украинка заняла промежуточное второе место с результатом 6.59 метра – уступив лишь 20-летней итальянке Япичино.

Серебряное место Бех-Романчук удерживала до четвертой попытки, во время которой Марину опередила американка Тара Дэвис-Вудголл, перепрыгнув результат украинки на 15 сантиметров.

Именно между этими тремя атлетками и развернулась борьба за распределение мест на подиуме при последней попытке, но ни одна из спортсменок так и не улучшила свой результат.

Призерки в прыжке в длину (в метрах)

"Золото" – Лариса Япичино (Италия) – 6.79

"Серебро" – Тара Дэвис-Вудгол (США) – 6.74

"Бронза" – Марина Бех-Романчук (Украина) – 6:59.

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 9 июня в Париже.