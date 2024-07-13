Первый старт после травмы: Бех-Романчук выступила на Бриллиантовой лиге и завоевала медаль

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела первый старт сезона. В то же время она показала четвертый лучший результат в карьере.

12 июля состоялся этап Бриллиантовой лиги в Монако. Впервые за полгода участие в соревнованиях приняла олимпийская надежда Украины, Марина Бех-Романчук.

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Первый старт Бех-Романчук

В соревнованиях по тройному прыжку украинская спортсменка с первой попытки прыгнула на 14,45 метра, а со второй на 14,81 метра, что стало четвертым лучшим результатом в ее карьере.

После третьего раунда Бех-Романчук опередили Перес Эрнандес (14,96 метра) и Тея Лафонд (14,87 метра).

С помощью последних четырех попыток украинке не удалось улучшить результат, однако Марине Бех-Романчук все же удалось завоевать "бронзу".

На Олимпиаде-2024 украинка будет соревноваться в тройном прыжке, хотя на соревнованиях в Токио в 2021 году участвовала в прыжках в длину.

Отметим, что Марина Бех-Романчук не появлялась на турнирах с января из-за травмы. Она пропустила чемпионат мира в помещении и чемпионат Европы.