12 липня відбувся етап Діамантової ліги в Монако. Вперше за пів року участь у змаганнях взяла олімпійська надія України, Марина Бех-Романчук.

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Перший старт Бех-Романчук

У змаганнях з потрійного стрибка українська спортсменка з першої спроби стрибнула на 14,45 метра, а з другої на 14,81 метра, що стало четвертим найкращим результатом у її кар'єрі.

Після третього раунду Бех-Романчук випередили Перес Ернандес (14,96 метра) та Тея Лафонд (14,87 метра).

За допомогою останніх чотирьох спроб українці не вдалося покращити результат, однак Марині Бех-Романчук все ж вдалося завоювати "бронзу".

Цікаво. На Олімпіаді-2024 українка змагатиметься у потрійному стрибку, хоча на змаганнях у Токіо в 2021 році брала участь у стрибках в довжину.

Відзначимо, що Марина Бех-Романчук не з'являлась на турнірах з січня через травму. Вона пропустила чемпіонат світу у приміщенні та чемпіонат Європи.