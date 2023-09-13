Минус претендент на медали: Бех-Романчук пропустит Суперфинал Бриллиантовой лиги

За несколько дней до начала Суперфинала Бриллиантовой лиги Украина недосчиталась одной из участниц. В последний момент вне заявки оказалась Марина Бех-Романчук.

16 сентября в американском Юджине начнутся соревнования Суперфинала Бриллиантовой лиги-2023. К сожалению, украинская прыгунья Марина Бех-Романчук пропустит главный старт сезона.

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Серьезная потеря в преддверии старта

В комментарии Суспильне Спорт, 28-летняя украинская легкоатлетка объяснила свое отсутствие в соревнованиях. Из-за неудовлетворительного состояния здоровья Марина отказалась от участия в Суперфинале. Следовательно, Украина лишилась возможности претендовать на медали в двух дисциплинах.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бех-Романчук соревновалась в прыжках в длину и тройном прыжке. Украинка сумела добиться успеха в обеих дисциплинах. На счету Марины пять наград: три серебряных медали в тройном и по "бронзе" в каждой из двух дисциплин.

Благодаря успешным выступлениям украинская прыгунка квалифицировалась в два финала. Однако из-за состояния здоровья не сможет соревноваться за награды.

Таким образом, в Суперфинале Бриллиантовой лиги Украина будет представлена шестью участниками:

Прыжки в высоту среди женщин – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Прыжки в высоту среди мужчин – Андрей Проценко.

Бег на 400 метров с барьерами среди женщин – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

. Суперфинал Бриллиантовой лиги состоится 16-17 сентября в американском Юджине. Соревнования будут проходить по всем легкоатлетическим дисциплинам. Суммарно будет разыграно 16 комплектов наград.