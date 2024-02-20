Битва двух мамочек в пользу украинки: Свитолина пробилась в 1/8 финала в Дубае

Во вторник, 20 февраля, Элина Свитолина провела свой матч 2-го круга престижного турнира WTA 1000 в Дубае. Соперницей первой ракетки Украины была представительница Германии Татьяна Мария.

Татьяна Мария – Элина Свитолина 0:2 (3:6, 3:6)

Это была уже далеко не первая встреча этих теннисисток. Последний раз Мария и Свитолина выходили на один корт еще в 2018-м году. Тогда украинка в двух сетах справилась с соперницей 2:6, 3:6, сообщает 24 Канал.

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На этот раз Элина снова довольно легко справилась с соперницей в первом сете, где ключевым стал пятый гейм, который остался за Свитолиной. Далее украинка взяла подачу Марии 2:4 и уже не отдала победного преимущества в первой партии – 3:6.

Свитолина идеально провела геймы в первом сете на своем мяче, не отдав ни одного сопернице из Германии. Первая ракетка Украины в партии сделала 1 подачу навылет и ни одной двойной ошибки.

Второй сет проходил по сценарию первой партии. Свитолина снова первой взяла стартовый гейм в сете на подаче Татьяны. На протяжении всего сета немка была в роли догоняющей.

В середине второго сета немка смогла навязать борьбу украинской теннисистке, сократив отставание до минимума 3:4. Следующий затяжной восьмой гейм таки остался за Свитолиной, хотя Мария была близка к тому, чтобы сравнять счет – 3:5.

Девятый гейм стал победным для Элины, которая таки дожала немецкую теннисистку – 3:6.

В 1/8 финала Свитолина встретится с победительницей матча Ига Швьонтек (Польша) – Слоун Стивенс из США, который состоится тоже 20 февраля.