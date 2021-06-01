Украинка Завацкая обидно проиграла Саккаре в первом круге Ролан Гаррос-2021

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла преодолеть стадию 1/64 финала на Ролан Гаррос-2021. Завацкая уступила 18 ракетке мира Марии Саккаре из Греции.

Мария Саккари – Катарина Завацкая 2:0 (6:4, 6:1)

Стоит внимания Наоми Осака со скандалом отказалась от участия в Ролан Гаррос

Украинская теннисистка имела хорошие шансы, чтобы выиграть первую партию. Уже в первом гейме Катарина сделала брейк, отдав Саккаре всего один розыгрыш.

Однако, гречанка сразу ответила обратным брейком. Далее, теннисистки снова обменялись брейками и в 5 гейме Мария защитила свою подачу. Уже в следующем гейме украинке удалось отыграть два брейк-пойнта.

При счете 4:4 Завацкая не смогла реализовать два брейк-пойнта. В следующем гейме Саккари выиграла подачу Завацкой и записала в свой актив сет.

Начало второго сета оказалось неудачным для украинки. Игра Завацкой разладилась и Саккари выиграла 5 подряд геймов. Отыграть такое преимущество украинка уже не смогла и проиграла сет – 6:1.