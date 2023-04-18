Украинка Мария Гангур выиграла две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Копилка сборной Украины по тяжелой атлетике пополнилась еще двумя наградами. Уроженка Закарпатья Мария Гангур завоевала медали в рывке и по сумме двоеборья.

В столице Армении продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Четвертый день соревнований принес сборной Украины две медали.

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В весовой категории до 64 килограммов Украину представляли две тяжелоатлетки – Мария Гангур и Анна Давыдова. В зрелищной и ожесточенной борьбе Гангур завоевала "бронзу" в рывке с результатом 98 килограммов. В толчке с результатом 116 кг Мария заняла 5 место. Однако по сумме двоеборья (98+116= 214 килограммов) она завоевала серебряные медали, уступив только Нурай Гюнгеш из Турции (219 кг).

Анна Давыдова завершила выступления с более скромными достижениями. В рывке Анна заняла 6-е место с результатом 93 кг, а в толчке 11-е место с результатом 110 кг. По сумме двоеборья она заняла 7 место.

Тяжелая атлетика. Евро-2023. Женщины (до 64 кг), результаты по сумме двоеборья

1. Нурай Гюнгор (Турция) – 219 кг (сумма)

2. Мария Гангур (Украина) – 214 кг

(Украина) – 214 кг 3. Зои Смит (Великобритания) – 214 кг

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6. Анна Давыдова (Украина) – 203 кг

Таким образом, сборная Украины завоевала уже 13 наград. По три награды завоевали Камила Конотоп, Светлана Самуляк и Надежда Шпилько, а по две медали Ангелина Ломачинская и Мария Гангур.