Marca назвала лучших спортсменов XXI века: в топ-100 вошел украинец
Испанское издание Marca представило рейтинг топ-100 спортсменов XXI века. Лучшим оказался 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.
В топ-10 попали двое футболистов – аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занял седьмое место, и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (десятое), сообщает сайт издания.
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Второе место занял многократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр в беге Усэйн Болт. В первую тройку также вошел 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" теннисист Роджер Федерер.
В топ-100 оказался украинский боксер Владимир Кличко – 98 позиция.
Топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca
1. Майкл Фелпс (плавание);
2. Усэйн Болт (бег);
3. Роджер Федерер (теннис);
4. Рафаэль Надаль (теннис);
5. Коби Брайант (баскетбол);
6. Тайгер Вудс (гольф);
7. Лионель Месси (футбол);
8. Льюис Хэмилтон (автогонки);
9. Валентино Росси (мотогонки);
10. Криштиану Роналду (футбол).