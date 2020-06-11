Іспанське видання Marca представило рейтинг топ-100 спортсменів XXI століття. Найкращим виявився 23-разовий олімпійський чемпіон американський плавець Майкл Фелпс.

У топ-10 потрапили двоє футболістів – аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який посів сьоме місце і португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (10-е), повідомляє сайт видання.

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Друге місце зайняв багаторазовий чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор з бігу Усейн Болт. До першої трійки також увійшов 20-разовий переможець турнірів серії "Великого шолома" тенісист Роджер Федерер.

У топ-100 виявився український боксер Володимир Кличко – 98 позиція.

Топ-10 найкращих спортсменів XXI століття за версією Marca

1. Майкл Фелпс (плавання);

2. Усейн Болт (біг);

3. Роджер Федерер (теніс);

4. Рафаель Надаль (теніс);

5. Кобі Браянт (баскетбол);

6. Тайгер Вудс (гольф);

7. Ліонель Мессі (футбол);

8. Льюїс Хемілтон (автогонки);

9. Валентино Россі (мотогонки);

10. Кріштіану Роналду (футбол).