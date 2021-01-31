В субботу, 30 января, Арсенал сыграл против Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ. Игра оказалась богатой моментами, но не на забитыми голами.

Источник: 24 канал

Арсенал – Манчестер Юнайтед 0:0

МЮ стремился отомстить сопернику за поражение в первом круге, когда "канониры" победили на "Олд Траффорд". Тогда единственный гол с пенальти забил Обамеянг. Этот матч нападающий же пропускал.

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Обе команды сразу же показали, что они намерены победить. МЮ надо было добывать три очка, чтобы не пустить в отрыв МанСити. И не дать возможность Лестеру себя обогнать. Арсенал же стремился подняться с середины турнирной таблицы.

И моментов, чтобы забить голы в этом матче, было вдоволь. До конца матча Арсенал 17 раз бил по воротам, а Манчестер Юнайтед – 14. Вот только в створ ворот – только по три удара у каждой из команд. Большинство ударов были мимо ворот, хотя и в считанных сантиметрах от штанг. В остальных случаях – блокировались, как не защитниками, так вратарями. А когда и они не могли спасти, то на помощь приходил каркас ворот. Именно так и произошло, когда пробивал Ляказетт во втором тайме со штрафного.

Еще в первом тайме со штрафного мог отличиться Бруну Фернандеш. Но рикошет от игрока в стенке – и мяч перелетел над перекладиной.

Хорошую возможность отличиться имел Смит-Роу, но де Хеа продемонстрировал отменную реакцию, отразив его удар.

В этом матче Эдисон Кавани мог пожаловаться на меткость. Нападающий имел несколько возможностей, но мяч упрямо летел мимо рамки ворот. И когда в конце встречи казалось, что он вырвет для МЮ победу в этом матче, форвард пробил уже мимо голкипера, но и мимо ворот.

Матч так и закончился вничью 0:0, которая не очень устроила обе команды. Ведь МЮ может потерять второе место, а Арсенал так и остался на девятом месте.

Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Юнайтед