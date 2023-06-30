Вратарь сборной Украины сенсационно попал "на карандаш" топового экс-клубу Зинченко

С каждым днем все больше слухов появляется вокруг голкипера сборной Украины и Шахтера Анатолия Трубина. СМИ рассекретили еще один клуб, интересующийся талантливым вратарем.

Украинского голкипера интересует не только итальянский Интер. К слову, представитель Анатолия Трубина подтвердил интерес от "нерадзурри".

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Топ-претендент на украинского голкипера

Также он сообщил о заинтересованности двух английских клубов в услугах вратаря Шахтера. Однако в агентстве "Part Of The Game" не стали разглашать названия этих команд. Только мы знаем, что они представители Англии.

Хотя раньше была информация, что Трубин заинтересовал клуб своего друга Михаила Мудрика – Челси.

Теперь же стало известно название второго английского клуба. Им стал Манчестер Сити, за который раньше выступал другой украинец Александр Зинченко.

"Городяне" пристально следят за игрой украинского голкипера, защищающего владение молодежной сборной Украины на Евро-2023. Анатолий уже участвовал в двух матчах "сине-желтых" после игр за взрослую национальную команду Сергея Реброва.

Отмечается, что у МанСити самые реальные шансы подписать Трубина. Команда Пепа Гвардиолы ищут того, кто может заменить в воротах 30-летнего Эдерсона и 31-летнего Ортега.

За сколько могут продать Трубина

В СМИ фигурировала разная информация о стоимости трансферного Трубина. Сообщалось, что Интер готов выложить за украинца 15-20 миллионов евро, но были и слухи о 10 миллионах.

Обновленная стоимость Трубина (по данным Transfermarkt) составляет 22 миллиона евро. Интересно, сможет ли Шахтер не меньше выручить за своего 21-летнего вратаря?

Трубин в сезоне-2022/2023 провел за Шахтер 38 поединков, в которых 40 раз вынимал мяч из собственной сетки ворот и отыграл 14 матчей на ноль. Контракт Анатолия с "горняками" заканчивается 30 июня 2024 года.