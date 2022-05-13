МанСити открыл статую Агуэро: торжественное событие произошло в исторический для клуба день
Источник:твиттер Манчестер Сити
Серхио Агуэро отдал долгие 10 лет футбольной карьеры английскому клубу. Манчестер Сити отметил такой вклад аргентинца статуей перед домашней ареной команды.
За вклад в историю клуба
Период в Манчестер Сити стал одним из самых лучших в карьере аргентинского форварда. За 10 лет Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в клубной истории "горожан".
Читайте также Шевчук усилил тренерский штаб сборной Украины U-19, – Бурбас
Открытие прошло 13 мая. Мансити не случайно выбрал эту дату. Именно в этот день ровно десять лет назад Аргентинец забил победный гол в ворота КПР. Сделал нападающий уже в компенсированное к поединку время. Взятие ворот принесло команде чемпионство в АПЛ, ставшее для нее первым за 44 года.
Торжественное событие посетил сам Агуэро. Серхио сделал фото на фоне статуи и охотно раздавал автографы.
МанСити уже без Агуэро продолжил феериты в Англии. Клуб за два тура до окончания сезона-2021/2022 лидируют в турнирной таблице АПЛ. Бывшая команда Серхио заработала 89 очков. "Городцы" опережают ближайшего конкурента, каким является Ливерпуль, всего на три пункта.
В двух последних турах подопечные Пепа Гвардиолы сыграют против середняков АПЛ. 15 мая "горожане" сыграют выездной поединок против Вест Хэма. А уже 22 мая дома будут принимать футболистов Астон Виллы.
Карьера Серхио Агуэро в Манчестер Сити
- 28 июля 2011 аргентинец променял мадридское Атлетико на английский Манчестер Сити.
- До июля 2021 года выступал в футболке английского клуба. После чего в статусе свободного агента перешел в Барселону.
- К сожалению, в декабре 2021 вынужденно закончил профессиональную карьеру. Причиной стали проблемы со здоровьем. Отметим, что в нынешнем сезоне успел провести пять поединков, в которых забил один мяч.
- В футболке "горожан" отыграл 384 матча, в которых наколотил 257 голов.
- Из МанСити завоевал 15 трофеев – 5 раз становился чемпионом Англии, трижды поднимал над головой Суперкубок страны, 6 раз одерживал победу в Кубке лиги и победил в Кубке Англии.