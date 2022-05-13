МанСити открыл статую Агуэро: торжественное событие произошло в исторический для клуба день

Серхио Агуэро отдал долгие 10 лет футбольной карьеры английскому клубу. Манчестер Сити отметил такой вклад аргентинца статуей перед домашней ареной команды.

За вклад в историю клуба

Период в Манчестер Сити стал одним из самых лучших в карьере аргентинского форварда. За 10 лет Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в клубной истории "горожан".

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Открытие прошло 13 мая. Мансити не случайно выбрал эту дату. Именно в этот день ровно десять лет назад Аргентинец забил победный гол в ворота КПР. Сделал нападающий уже в компенсированное к поединку время. Взятие ворот принесло команде чемпионство в АПЛ, ставшее для нее первым за 44 года.

Торжественное событие посетил сам Агуэро. Серхио сделал фото на фоне статуи и охотно раздавал автографы.

МанСити уже без Агуэро продолжил феериты в Англии. Клуб за два тура до окончания сезона-2021/2022 лидируют в турнирной таблице АПЛ. Бывшая команда Серхио заработала 89 очков. "Городцы" опережают ближайшего конкурента, каким является Ливерпуль, всего на три пункта.

В двух последних турах подопечные Пепа Гвардиолы сыграют против середняков АПЛ. 15 мая "горожане" сыграют выездной поединок против Вест Хэма. А уже 22 мая дома будут принимать футболистов Астон Виллы.

Карьера Серхио Агуэро в Манчестер Сити