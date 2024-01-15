Турнир продолжался с 1 по 3 декабря 2023 г. в Санкт-Петербурге при поддержке "Газпрома". Ранее украинка Леся Цуренко сообщила, что Маннарино был среди игроков, не ответивших на ее сообщение с просьбой не участвовать в турнире.

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Как титулованный теннисист объяснил свое выступление в России

"Я не общался с ней, поэтому не знаю. Я профессиональный теннисист. Я не занимаюсь политикой или чем-нибудь другим. Я делал свою работу. Вот чем я занимался.

Я никого не поддерживаю. Это было личное событие. Речь не шла о политической поддержке. Здесь не о чем говорить", – сказал Маннарино.

Другой участник турнира, бывшая 9-я ракетка мира Роберто Баутиста Агут, объяснил свое выступление в России необходимостью матчевой практики, потому что в сезоне-2023 он пропустил три месяца из-за травмы.

"Я просто хотел и дальше играть как можно больше матчей, насколько это возможно. Вот почему я поехал туда играть", – ответил Джеймс Грей.

Рекламируют спонсора терроризма

В то же время украинка Леся Цуренко так прокомментировала выступление европейцев на турнире "Газпрома".

"Теннисные туры блокируют какую-либо информацию о войне и не объясняют игрокам, что они будут рекламировать спонсора терроризма, что им имена используют для пропаганды, а участие в соревнованиях, устроенных подсанкционными компаниями недопустимо. Это повредит имиджу игрока, его стране и туру. Нетрудно отличить хорошее от плохого», – сказала она.