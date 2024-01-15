Турнір тривав з 1 по 3 грудня 2023 року в Санкт-Петербурзі за підтримки "Газпрому". Раніше українка Леся Цуренко повідомила, що Маннаріно був серед гравців, які не відповіли на її повідомлення з проханням не брати участі у турнірі.

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Як титулований тенісист пояснив свій виступ в Росії

"Я не спілкувався з нею, тому не знаю. Я професійний тенісист. Я не займаюся політикою або чимось іншим. Я робив свою роботу. Ось чим я займався.

Я нікого не підтримую. Це була приватна подія. Не йшлося про політичну підтримку. Тут нема про що говорити", – сказав Маннаріно.

Інший учасник турніру, колишня 9-та ракетка світу Роберто Баутіста Агут, пояснив свій виступ у Росії необхідністю матчевої практики, бо у сезоні-2023 він пропустив три місяці через травму.

"Я просто хотів і надалі грати якомога більше матчів, наскільки це можливо. Ось чому я поїхав туди грати", – відповів Джеймс Грей.

Рекламують спонсора тероризму

Водночас українка Леся Цуренко так прокоментувала виступ європейців на турнірі "Газпрому".

"Тенісні тури блокують будь-яку інформацію про війну і не пояснюють гравцям, що вони будуть рекламувати спонсора тероризму, що їм імена використають для пропаганди, а участь у змаганнях, влаштованих підсанкційними компаніями є неприпустимою. Це зашкодить іміджу гравця, його країні та туру. Неважко відрізнити хороше від поганого", – сказала вона.