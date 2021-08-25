Манько стал вторым на Паралимпийских играх: это вторая медаль Украины по фехтованию
Источник:24 канал
Украинские фехтовальщики принесли Украине вторую награду Паралимпиады-2020. Артем Манько занял 2 место.
Вторая медаль фехтовальщиков в Японии
Артем Манько выиграл "серебро" в фехтовании на колясках. Интересно, что на своем пути за медали Артем в полуфинале победил другого украинца Андрея Демчука – действующего олимпийского чемпиона в Рио.
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22-летнего украинца в финале ждал непростой соперник – Ли Хао из Китая. Именно он нанес поражение Демчуку. Однако отомстить Ли Хао Артему не удалось. Манько вел в счете 8:4. Но Хао вовремя включился во встречу и вырвал победу у украинского фехтовальщика – 15:12.
Артем Манько получил вторую медаль для Украины в Токио по фехтованию. Ранее Евгения Бреус взяла бронзовую награду.
- Львовянин Андрей Демчук пытался зацепиться за бронзовую медаль. Но в схватке за третье место уступил представителю Китая Тянь Цзяньцзюаню.