Журналистка опровергла манипуляцию о "выброшенных флагах" Украины во время встречи со сборной

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 4 июля, вернулась после участия в чемпионате Европы. В аэропорту "Борисполь" футболистов встречали сотни болельщиков.

После встречи некоторые политики решили "разогнать измену". Причиной стали украинские флаги. "Свободовец" Игорь Мирошниченко сделал скрины того, как флаги лежат после встречи сборной. И заявил, что их "бросили вниз в кучу, как мусор". А также обвинил организаторов в том, что они свозили болельщиков в аэропорт, чтобы сделать массовку.

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"Я вижу только организованную группу людей, которых то ли за деньги, то ли за другие преференции, или с использованием админресурса, привезли в аэропорт и раздали одинаковые новенькие флаги на новеньких удочках", – заявил Игорь Мирошниченко.

На встрече с футболистами сборной Украины была журналистка 24 канала Марианна Черкасец. Она и опровергла манипуляцию с флагами, к которой прибегнул политик.

Что касается флагов, то должна вас разочаровать, национальную символику не выкинули как мусор, как вы написали в своей заметке, а сложили в боксы. А вы, кажется, намеренно отслеживали тот момент, когда флаги были в разобранном виде, и таким образом скомпрометировали организаторов действа,

– написала журналистка.

Отреагировала она и на слова о проплаченных болельщиках.

"Я понимаю, что вы, имея политический опыт, точно знаете, что такое сборище людей на проплаченных митингах. Но не путайте это с болельщиками, которые в аэропорт "Борисполь" съезжались целыми семьями, чтобы поздравить ребят. Поэтому ваше мнение относительно встречи со сборной – далеко от правды. И мне очень жаль, что вы, политический деятель, отнеслись к сборной Украины как-то не по-украински. К слову, во время игры Украины с Англией на Спортивной площади было около 13,5 тысяч украинцев, которые пришли поддержать нашу сборную, просматривая игру на большом экране. Так может тем болельщикам также проплатили?", – задала вопрос Марианна Черкасец.

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Стоит отметить, что выдача национальной символики на матчах сборной – вещь не новая. Так было и на матчах Евро-2020. В Бухаресте возле стадиона были люди, которые выдавали всем желающим национальные флаги, с которыми можно было поддерживать сборную на стадионе.