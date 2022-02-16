Манчестер Сити с Зинченко установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко, обыграл Спортинг (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горожане" установили новый рекорд турнира.

Действующий чемпион АПЛ отгрузил пять мячей в ворота лиссабонского клуба, написав новую страницу в истории самого престижного клубного трофея Европы.

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По данным источника, МанСити стал 14 клубом, который преодолел отметку в 200 голов в Лиге чемпионов. При этом клубу понадобилось наименьшее количество игр (97), чем кому-либо из предшественников.

Добавим, что в матче со Спортингом игровое время получил Александр Зинченко. Хавбек сборной Украины вышел на 61 минуте вместо Джона Стоунза. Александр в этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах в футболке МанСити.

Манчестер Сити – Спортинг: коротко о матче