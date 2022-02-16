Действующий чемпион АПЛ отгрузил пять мячей в ворота лиссабонского клуба, написав новую страницу в истории самого престижного клубного трофея Европы.
К теме Манчестер Сити разгромил Спортинг в Лиге чемпионов, забив пять голов: видео
По данным источника, МанСити стал 14 клубом, который преодолел отметку в 200 голов в Лиге чемпионов. При этом клубу понадобилось наименьшее количество игр (97), чем кому-либо из предшественников.
Добавим, что в матче со Спортингом игровое время получил Александр Зинченко. Хавбек сборной Украины вышел на 61 минуте вместо Джона Стоунза. Александр в этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах в футболке МанСити.
Манчестер Сити – Спортинг: коротко о матче
- Футболисты МанСити очень быстро захватили инициативу и сумели открыть счет забитым голам в самом дебюте игры – на 7-й минуте забил Рияд Махрез.
- На 17-й минуте усилиями Бернанда Силвы "горожане" удвоили свое преимущество. Ближе к завершению первой половины игры "Сити" забил еще два гола – отличились Фил Фоден и Бернанду Силва, который оформил дубль.
- Во втором тайме Манчестер Сити продолжал издеваться над своим соперником и забил еще один мяч, отличился Стерлинг.
- Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов команды проведут 9 марта в Манчестере. Начало поединка – 22:00 по киевскому времени.