Чинний чемпіон АПЛ відвантажив п'ять м'ячів у ворота лісабонського клубу, написавши нову сторінку в історії найпрестижнішого клубного трофею Європи.
До теми Манчестер Сіті розгромив Спортінг в Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів: відео
За даними джерела, Ман Сіті став 14 клубом, що подолав позначку 200 голів у Лізі чемпіонів. При цьому клубу знадобилася мінімальна кількість ігор (97), ніж будь-кому з попередників.
Додамо, що у матчі зі Спортингом ігровий час отримав Олександр Зінченко. Хавбек збірної України вийшов на 61 хвилині замість Джона Стоунза. Олександр цього сезону провів 15 матчів у всіх турнірах у футболці Ман Сіті.
Манчестер Сіті – Спортінг: коротко про матч
- Футболісти МанСіті дуже швидко захопили ініціативу і зуміли відкрити рахунок забитим голам в самому дебюті гри – на 7-й хвилині забив Ріяд Марез.
- На 17-й хвилині зусиллями Бернанду Сілви "містяни" подвоїли свою перевагу. Ближче до завершення першої половини гри "Сіті" забив ще два голи – відзначилися Філ Фоден і Бернанду Сілва, який оформив дубль.
- У другому таймі Манчестер Сіті продовжував знущатися над своїм суперником і забив ще один м'яч, відзначився Стерлінг.
- Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команди проведуть 9 березня в Манчестері. Початок поєдинку – 22:00 за київським часом.