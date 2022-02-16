Чинний чемпіон АПЛ відвантажив п'ять м'ячів у ворота лісабонського клубу, написавши нову сторінку в історії найпрестижнішого клубного трофею Європи.

До теми Манчестер Сіті розгромив Спортінг в Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів: відео

За даними джерела, Ман Сіті став 14 клубом, що подолав позначку 200 голів у Лізі чемпіонів. При цьому клубу знадобилася мінімальна кількість ігор (97), ніж будь-кому з попередників.

Додамо, що у матчі зі Спортингом ігровий час отримав Олександр Зінченко. Хавбек збірної України вийшов на 61 хвилині замість Джона Стоунза. Олександр цього сезону провів 15 матчів у всіх турнірах у футболці Ман Сіті.

Манчестер Сіті – Спортінг: коротко про матч