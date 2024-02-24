Не без ошибки Забарного: Манчестер Сити победил команду украинца и продолжил крутую серию в АПЛ

Илья Забарный не смог помешать Манчестер Сити победить во встрече против Борнмута. Единственный гол в матче забил Фил Фоден, за которым не уследил украинец.

Борнмут – Манчестер Сити 0:1

Гол: Фоден, 24.

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 26 тура АПЛ. На субботу, 24 февраля, был вынесен матч с участием действующего чемпиона Манчестер Сити, который пожаловал в гости к Борнмуту, пишет 24 канал.

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Провал в защите Борнмута

Команда Пепа Гвардиолы показывает прекрасную форму, выиграв 9 из 10-ти последних встреч в АПЛ. Исключением стала лишь ничья против Челси, которая лишила Сити статуса лидера чемпионата по потерянным очкам.

В свою очередь Борнмут не может выиграть в АПЛ еще шесть матчей, но это существенно не повлияло на положение "вишен". Уже традиционно со старта Ираола выпустил украинца Илью Забарного.

Впрочем манкунианцы были явными фаворитами и контролировали игру почти все время. Тем не менее, несмотря на явное преимущество гостей, Борнмут нередко беспокоил Эдерсона.

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Однако первым забил Манчестер в середине первого тайма благодаря провалу в защите хозяев. Сенеси не успел накрыть Холанда после заброса из глубины. Удар норвежца парировал Нету, но на добивании первым был Фоден. Англичанин опередил как раз Забарного.

"Вишни" не дожали

После перерыва Борнмут стал острее и реже подпускал подопечных Гвардиолы к своим воротам. Вратарю Сити пришлось делать сейвы после ударов Кристи, Клюйверта и Соланке. Все же реализация подвела "вишен", а гости не сильно были нацелены на забитый второй гол.

Победа позволила МанСити не отпустить Ливерпуль, который посреди недели обыграл Лутон. Расстояние между главными фаворитами на чемпионство составляет один балл в пользу "красных". Борнмут опускается на 14 место, имея комфортное расстояние от зоны вылета в 8 очков.