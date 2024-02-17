Бернли – Арсенал 0:5

Голы: Эдегор, 4, Сака, 41 (пен), 47, Троссард, 66, Хаверц, 78.

Второй матч подряд вне заявки Арсенала остался Александр Зинченко. Украинец до сих пор не может оправиться от травмы икроножной мышцы, сообщает 24 Канал.

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Показательное избиение Бернли

Впрочем, отсутствие одного из лидеров не сказалось на игре команды. Подопечные Артеты не испытывали особых проблем с аутсайдером.

Уже в первом тайме в ворота "бордовых" залетело два мяча. Начал разгром Мартин Эдегор, который на 4-й минуте встречи нанес неотразимый удар.

Перед походом в раздевалку Сака реализовал пенальти и удвоил преимущество "канониров".

После перерыва голепад продолжился. На 47-й минуте матча Букайо Сака оформил дубль. А завершили унижение Бернли Троссард и Хаверц. Особенно красивым был гол бельгийца. Форвард нанес невероятный удар из-за пределов штрафной площади, попав в левый угол ворот.

В итоге судья матча зафиксировал победу Арсенала со счетом 5:0.

В турнирной таблице команда Артеты продолжает преследовать Ливерпуль в чемпионской гонке. Сейчас отрыв подопечных Клоппа составляет два балла.

Бернли остается на дне таблицы АПЛ. У "бордовых" 13 очков в 25 матчах и 19-я строчка.

Видеообзор матча Бернли – Арсенал