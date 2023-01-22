Это безумие не остановить: бешеный Холанд вынес очередного соперника МанСити – видео хет-трика

Норвежский нападающий показывает невероятную статистику этого сезона в АПЛ. Эрлинг уничтожил Вулверхэмптон и довел свой бомбардирский показатель до 25 голов.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0

Голы: Холанд, 40, Холанд, 50 (пен), Холанд, 54.

В чемпионате Англии в эти выходные проходят поединки 21 тура АПЛ. В центральном матче субботы Ливерпуль и Челси расписали нулевую ничью.

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На воскресенье было вынесено три поединка, в том числе и с участием действующего чемпиона Манчестер Сити. 24 канал. Команда Пепа Гвардиолы принимала аутсайдера турнира Вулверхэмптон и не имела с ним никаких проблем.

В очередной раз героем манкунианцев стал нападающий Эрлинг Холанд. Норвежцу понадобилось всего 14 минут на поле, чтобы оформить хет-трик в воротах "волков".

Холанд уничтожает соперника

Первый из голов был забит перед перерывом, когда нападающий головой запер навес от Де Брюйне. Остальные два мяча в ворота Са залетели в начале второго тайма.

Сначала Гюндоган заработал пенальти, уверенно реализовавшего норвежец. А уже через три минуты грубо ошибся кипер Вулверхэмптона, подаривший мяч Марезу. Алжирец отпасовал на Холанда и тот расстрелял по существу свободный угол ворот.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон:

Невероятный сезон Холанда

Напомним, что 22-летний нападающий перебрался в МанСити из Боруссии Дортмунд только прошлым летом. Но за это время он успел забить 25 голов в 19-ти матчах АПЛ, в том числе оформив четыре хет-трика. Также на его счету 5 голов в четырех играх Лиги чемпионов.

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Победа позволила подопечным Гвардиолы приблизиться к Арсеналу на расстояние двух баллов, но у "канониров" еще есть два поединка в запасе. Следующий свой матч в чемпионате Сити проведет 5 февраля на выезде с Тоттенхэмом.