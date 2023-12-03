Манчестер Сіті – Тоттенхем 3:3

Голи: Сон, 9 (автогол), Фоден, 31, Гріліш, 81 – Сон, 6, Ло Чельсо, 69, Кулусевський, 90.

В чемпіонаті Англії завершився 14 тур АПЛ. На вечір неділі був винесений центральний матч туру, в якому Манчестер Сіті приймав Тоттенхем, пише 24 канал.

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Лондонці підійшли до битви на "Етіхад" у поганій формі, програвши три гри поспіль. Сіті ж також не був ідеальним в минулих турах – дві нічиї проти Челсі та Ліверпуля.

Головною дійовою особою старту матчу став кореєць Сон Хин Мін. Форвард Тоттенхема спочатку відкрив рахунок після красивої контратаки, але вже за три хвилини зрізав м'яч у власні ворота після штрафного від Сіті.

На перерву господарі пішли за своєї переваги, Фоден вивів манкуніанців вперед після красивого пасу п'ятою від Альвареса. В середині другого тайму Ло Чельсо влучним ударом з-за меж майданчика зрівняв рахунок, але ненадовго.

На 81 хвилині Гріліш знову вивів Сіті вперед. втім на останній хвилині основного часу Кулусевський таки вирвав нічию для "шпор". Настрій манкуніанцям зіпсував арбітр Саймон Хупер, який своїм дивним рішенням на 90+5 хвилині не дав Манчестеру забитий четвертий гол.

Відео скандального епізоду:

В контратаці Голанда збив Емерсон, але норвежець швидко підвівся та продовжив атаку. Суддя дав право грати. Втім коли Ерлінг пасом вивів Гріліша сам-на-сам із Вікаріо, рефері зупинив гру та призначив штрафний за фол на Голанді.

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Тож рахунок 3:3 продовжив невтішні серії обох команд. Для Тоттенхема це перший бал за чотири тури, команда йде п'ятою і має відставання від лідера Арсенала у сім очок. Сіті ж опустився на третю сходинку, пропустивши вперед Ліверпуль. До першого місця – три очки.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем: