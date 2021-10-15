В Манчестер Сити радуются: Зинченко залечил травму

Александр Зинченко наконец присоединился к тренировкам Манчестер Сити. В клубе рады возвращению украинского футболиста.

Возвращение Зинченко

24-летний левый защитник вылечился от травмы, которую получил в матче с Лейпцигом в Лиге чемпионов. Футболист вернулся в общую группу Манчестер Сити после надрыва икроножной мышцы. Поэтому Александр Зинченко пропустил октябрьские матчи сборной Украины и не выходил на поле с 15 сентября.

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Александр по этому случаю выложил фото в инстаграме, которое коротко подписал: "Рад вернуться к ребятам". На возвращение Зинченко отреагировал в своих соцсетях и английский клуб.

"Вот он", – подписал фото Манчестер Сити.



Александр Зинченко / Фото с instagram.com/mancity