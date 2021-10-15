В Манчестер Сити радуются: Зинченко залечил травму
Источник:инстаграм Александра Зинченко
Александр Зинченко наконец присоединился к тренировкам Манчестер Сити. В клубе рады возвращению украинского футболиста.
Возвращение Зинченко
24-летний левый защитник вылечился от травмы, которую получил в матче с Лейпцигом в Лиге чемпионов. Футболист вернулся в общую группу Манчестер Сити после надрыва икроножной мышцы. Поэтому Александр Зинченко пропустил октябрьские матчи сборной Украины и не выходил на поле с 15 сентября.
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Александр по этому случаю выложил фото в инстаграме, которое коротко подписал: "Рад вернуться к ребятам". На возвращение Зинченко отреагировал в своих соцсетях и английский клуб.
"Вот он", – подписал фото Манчестер Сити.
Александр Зинченко / Фото с instagram.com/mancity
- До повреждения Зинченко сыграл за "горожан" три матча, в которых не запомнился результативными действиями.
- Следующий матч Манчестер Сити сыграет 23 октября на выезде против Брайтона. Английский клуб после семи туров замыкает тройку лидеров, уступая Челси и Ливерпулю.