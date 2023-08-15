Король ассистов и "близнец" Зинченко: Манчестер Сити потерял ведущего игрока почти на полгода

Кевин Де Брюйне получил тяжелую травму во встрече с Бернли. Бельгийца, которого из-за внешнего сходства называют братом Зинченко, ждет операция.

В прошлом сезоне Манчестер Сити провел шикарную кампанию. Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли чемпионат и Кубок Англии и стали победителями Лиги чемпионов.

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Теперь же манкунианцы удачно начали новый сезон, разгромив в первом туре Бернли (3:0). Но эта игра принесла Пепу Гвардиоли ложку дегтя.

Травмы в первом тайме получил лидер полузащиты Кевин Де Брюйне. Бельгиец покинул поле на 22-й минуте. Обследование показало разрыв подколенного сухожилия.

По всей вероятности, врачи Сити решат делать Де Брюйне операцию на сухожилии. Таким образом, возвращение Кевина в поле ожидается не раньше 2024 года.

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Бельгийский хавбек перебрался в Манчестер Сити из Вольфсбурга в 2015 году. За это время он забил 101 гол и оформил 147 ассистов за манкунианцев. Вместе с Сити Де Бюйне выиграл 14 трофеев, включая 5 чемпионств АПЛ и Лигу чемпионов.