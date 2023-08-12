Бернли – Манчестер Сити 0:3

Голы : Голланд, 4, 36, Родри,75

Бернли и Манчестер Сити провели встречу в рамках 1 тура Английской Премьер-лиги, победителями из которой вышла команда Гвардиолы. "Городяне" "тепло" поздравили легенду своего клуба, пишет 24 Канал.

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Сложный соперник на старте

В стартовом туре Английской Премьер-лиги сошлись чемпион "Туманного Альбиона" Манчестер Сити, а также триумфатор второго по силе тамошнего дивизиона Бернли, победившего в Чемпионшипе и повысившегося в классе. "Голубые" решили сразу продемонстрировать "бордовым" "кто есть кто", что "манкунианцам" удалось сделать прекрасно.

МанСити сразу же голодно бросился атаковать своего оппонента, на тренерском мостике которого находится бывший футболист "горожан" Венсан Компани. Уже на 4-й минуте встречи гол на свой счет записал по футбольному сумасшедшему Эрлингу Голланду, которому после высокой подачи в штрафную ассистировал Родри. Норвежец в свою очередь спокойно с не удобной позиции отправил мяч в сетку ворот.

После пропущенного гола Бернли решил также продемонстрировать свои зубы, проведя несколько хороших атак на ворота "голубых", иногда с помощью прессинга перехватывая инициативу. Но вот, возможно, неуверенность "бордовых" и Эдерсон помешали подопечным Компани открыть счет голов в АПЛ. А вот уже на 36-й минуте Эрлинг Голанд вернул игру в руки МанСити, устроив дубль. Форвард с разворота, после паса Альвареза в штрафной зоне, отправил мяч в сетку отрекошетивших от перекладины ворот.

Во втором тайме игра шла только на половине Бернли, поскольку "бордовым" уже не удавалось устрашить своими клыками "горожан", а таким образом, они просто пытались пропустить как можно меньше в данной встрече. Но вот на 75-й минуте матча Родри, ранее ассистировавший Голланду, оказался самым ловким в хаосе, который происходил в штрафной Бернли и мощным ударом сделал счет разгромным, 0:3.

Кстати говоря. После просмотра VAR на 90+4-й минуте арбитр продемонстрировал прямую красную карточку игроку "бордовых" Анассу Зарури, отменив продемонстрированную желтую. Марокканец появился на поле всего на 61-й минуте, а выход на газон стал для него дебютным в АПЛ.

Таким образом, Манчестер Сити уверенно заходит в сезон по разгромной победе, а Бернли в свою очередь надеется реабилитироваться в дальнейших матчах и продемонстрировать силу победителя Чемпионшипа в элите английского футбола.

Видеообзор матча: