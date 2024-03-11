Не поможет в чемпионской битве с Арсеналом: Манчестер Сити надолго потерял основного вратаря

В матче против Ливерпуля непростую травму получил бразилец Эдерсон. Кипер Манчестер Сити вынужден пропустить ближайший месяц из-за повреждения ноги.

В 28 туре чемпионата Англии Манчестер Сити потерял очки в матче против Ливерпуля. Команда Пепа Гвардиолы добыла ничью на "Энфилде", которая не обошлась без скандала.

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Манчестер Сити теряет Эдерсона

Одним из антигероев встречи стал вратарь манкунианцев Эдерсон. В начале второго тайма бразилец привез пенальти, сбив Нуньеса в собственной площадке.

Пенальти реализовал Макаллистер, а после этого Эдерсона заменили. Как сообщают британские СМИ, вратарь травмировал ногу и будет вынужден пропустить около месяца.

Таким образом, 30-летний голкипер пропустит ближайшие матчи за сборную Бразилии, которая в конце марта будет играть спарринги с Англией и Италией. Более того, Эдерсон не сыграет в первых апрельских матчах за Манчестер Сити.

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Среди них будет и битва против Арсенала, который ведет борьбу за чемпионство. Напомним, что за десять туров до финиша лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ вместе с Ливерпулем, опережая Сити на одно очко.

. Эдерсон стал игроком Манчестер Сити в 2017 году, перебравшись из Бенфики за 40 миллионов евро. За это время он отыграл 326 матчей за манкунианцев и получил 16 трофеев. Среди них – пять чемпионств в АПЛ и победа в Лиге чемпионов. С 2020 по 2022 годы Эдерсон трижды подряд брал Золотую перчатку АПЛ.