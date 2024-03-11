В 28 туре чемпионата Англии Манчестер Сити потерял очки в матче против Ливерпуля. Команда Пепа Гвардиолы добыла ничью на "Энфилде", которая не обошлась без скандала.
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Манчестер Сити теряет Эдерсона
Одним из антигероев встречи стал вратарь манкунианцев Эдерсон. В начале второго тайма бразилец привез пенальти, сбив Нуньеса в собственной площадке.
Пенальти реализовал Макаллистер, а после этого Эдерсона заменили. Как сообщают британские СМИ, вратарь травмировал ногу и будет вынужден пропустить около месяца.
Таким образом, 30-летний голкипер пропустит ближайшие матчи за сборную Бразилии, которая в конце марта будет играть спарринги с Англией и Италией. Более того, Эдерсон не сыграет в первых апрельских матчах за Манчестер Сити.
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Среди них будет и битва против Арсенала, который ведет борьбу за чемпионство. Напомним, что за десять туров до финиша лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ вместе с Ливерпулем, опережая Сити на одно очко.