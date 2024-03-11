У 28 турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті втратив очки в матчі проти Ліверпуля. Команда Пепа Гвардіоли здобула нічию на "Енфілді", яка не обійшлась без скандалу.
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Манчестер Сіті втрачає Едерсона
Одним із антигероїв зустрічі став воротар манкуніанців Едерсон. На початку другого тайму бразилець привіз пенальті, збивши Нуньєса у власному майданчику.
Пенальті реалізував Макаллістер, а після цього Едерсона замінили. Як повідомляють британські ЗМІ, воротар травмував ногу та буде вимушений пропустити близько місяця.
Таким чином, 30-річний голкіпер пропустить найближчі матчі за збірну Бразилії, яка наприкінці березня гратиме спаринги з Англією та Італією. Ба більше, Едерсон не зіграє у перших квітневих матчах за Манчестер Сіті.
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Серед них буде і битва проти Арсеналу, який веде боротьбу за чемпіонство. Нагадаємо, що за десять турів до фінішу лондонці лідирують у турнірній таблиці АПЛ разом із Ліверпулем, випереджаючи Сіті на одне очко.