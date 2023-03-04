В погоне за лидером АПЛ: Манчестер Сити уверенно одолел Ньюкасл – видеообзор

Главный преследователь лондонского Арсенала Манчестер Сити не надеется догнать лидера АПЛ. Ньюкасл попал под каток команды Хосепа Гвардиолы.

Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0

Голы: Фоден, 15, Силва, 67.

Команды из верхней части турнирной таблицы, а именно 2-я и 5-я строчки, сошлись в 26-м туре в рамках Английской-Премьер лиги. "Городяне" снова приблизились к лидеру АПЛ, а Ньюкасл наоборот удалятся от зоны Лиги чемпионов. 24 канал.

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Уверенно одержана победа

Подопечные Хосепа Гвардиолы продемонстрировали обычный для них доминирующий и атакующий стиль игры. В матче с Ньюкаслом "голубым" удалось выполнить план на игру, не дать сопернику шанса в атаке и уверенно сделать комфортную для них разницу.

Уже на старте поединка "горожанам" удалось продемонстрировать Ньюкаслу, кто сегодня будет дирижером встречи. На 16-й минуте встречи Манчестер Сити взвешенно начал атаку, которую прекрасным сольным проходом завершил Фил Фоден. Англичанин уверенно ворвался в штрафную соперника и спокойно реализовал индивидуально созданный момент, 1:0.

Ньюкасл пытался создать свой главный момент. Однако все попытки игроков "сорок" прошить голкипера Манчестер Сити нивелировали защитники "горожан", которые героически и вовремя блокировали удары соперника.

Свой второй гол "голубые" забили уже во втором тайме. Отличиться в ворота Ньюкасла удалось только вышедшему на замену Бернардо Силви. Португальский атакующий полузащитник получил передачу в штрафной "сорок" и в падении отправил "кожяного" в сетку ворот соперника, 2:0 на табло и на этом точка.

Итак, Манчестер Сити удалось приблизиться к лидеру АПЛ Арсенала и продолжить борьбу за чемпионство Англии. Ньюкасл же, в свою очередь, занимает пятую позицию в чемпионате. "Сороки" остаются в зоне еврокубков, однако удаляются от шанса попробовать свои силы в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Обзор матча Манчестер Сити – Ньюкасл: