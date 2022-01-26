Манчестер Сити не отпустит Зинченко,– СМИ

Манчестер Сити не станет прощаться с левым защитником из Украины Александром Зинченко. Пеп Гвардиола доволен работой, которую выполняет футболист.

Гвардиола не хочет отпускать украинца

Издание подтверждает, что украинцем интересовался испанский Бетис, но такой переход довольно нереален. Ведь англичане хотят выручить за Зинченко 20 – 30 миллионов фунтов.

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Вроде бы летом Манчестер Сити планирует сделать Зинченко предложение по пролонгации соглашения, хотя у Александра еще есть действующий контракт на 2,5 года (30 июня 2024 года).

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола хвалит украинца и его универсальность сыграть сразу на нескольких позициях на футбольном поле.

Покинет лишь при одном условии

Зинченко тоже не горит желанием покидать Манчестер. Футболист изо всех сил старается выиграть конкуренцию у соперников по позиции и стать стабильным игроком основы Сити.

Существует единственный вариант ухода Зины из МанСити. Если покупатель будет готов отдать щедрую сумму за украинца, тогда боссы клуба отпустят талантливого лидера сборной Украины.

Карьера Зинченко в МанСити

Александр выступает за клуб АПЛ с конца июня 2017 года. С тех пор не сумел завоевать статус игрока основы. Гвардиола использует украинца для ротаций.

В сезоне-2021/2022 Зинченко отыграл 12 поединков, в которых отметился 2 ассистами.

Мансити с украинским защитником уверенно идет к чемпионству в английском первенстве. Отрыв от ближайшего конкурента Ливерпуля составляет 9 баллов.