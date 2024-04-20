Манчестер Сити может украсть тренера у клуба лидеров сборной Украины

Пеп Гвардиола вскоре может покинуть пост главного тренера Манчестер Сити. Клуб уже определился с одним кандидатом на место главы команды.

Гвардиола не готов продлевать контракт с Манчестер Сити, поэтому скорее всего покинет команду в конце сезона-2024/2025. И хотя клуб надеется, что он изменит решение, уже все же готовится найти Гвардиоле идеальную замену.

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У Манчестер Сити появился первый кандидат

Пеп Гвардиола уходит в отставку, поскольку хочет больше времени посвятить семье, с которой редко видится с момента переезда в Манчестер. Кроме Гвардиолы команду хочет покинуть и спортивный директор "горожан" – Чики Бегиристайн.

Одним из главных претендентов на пост главного тренера является тренер Жироны, в которой сейчас играют Артем Довбик и Виктор Цыганков – Мичел Санчес. Он имеет профиль, схожий со стилем Гвардиолы не только в тактике, но и в харизме, знании футбола и трудолюбия.

Мичел продемонстрировал в Жироне хорошие качества. Он показал, что умеет не только побеждать, но и заставить свою команду играть так же эффективно, как и привлекательно. Ранее Жирону никто не видел на вершине Ла Лиги, а в первом круге сезона-2023/2024 они боролись за лидерство с Реалом.

Сам Гвардиола в личных разговорах выражал Мичелу свое восхищение тем, чего он достиг с Жироной. Именно поэтому Мичел в City Group заслужил всеобщее уважение. Руководство клуба стремится продолжить наследие Гвардиолы с теми же ценностями.

Кроме Мичела Манчестер Сити рассмотрит еще другие варианты.

Ранее ходили слухи, что Санчес заменит Хави в Барселоне, но он сказал, что сконцентрирован только на Жироне до завершения контракта.

Манчестер Сити во главе с Пепом Гвардиолой удалось выиграть Лигу чемпионов и 5 раз получить титул чемпионов Англии.

Сейчас Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 73 балла, но не сильно отрывается от Арсенала и Ливерпуля – на 2 очка.