Реванш за прошлогоднее поражение: Манчестер Юнайтед выиграл Кубок Англии и лишил Гвардиолу дубля

Второй год подряд принципиальные соперники из Манчестера определяли обладателя Кубка Англии. В нынешнем розыгрыше "красные дьяволы" сумели добыть эффектный реванш.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Доку, 87 – Гарначо, 30, Мейну, 39

Победа в отчетном матче позволяла подопечным Пепа Гвардиолы положить золотые медали в кубок и оформить дубль по итогам сезона. Зато триумф МЮ кроме трофея дарил путевку в Лигу Европы, пишет 24 Канал.

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МЮ лишил Гвардиолу золотого дубля

"Красные дьяволы" сумели реабилитироваться перед болельщиками за провальный сезон. На поединок против "горожан" подопечные Эрика тен Хага вышли отмобилизованные и настроенные только на победу.

На 30-й минуте поединка хавбек Юнайтед Гарначо воспользовался ошибкой защитника МанСити и отправил мяч в сетку ворот Ортеги. "Красные дьяволы" неожиданно повели в счете.

В конце первого тайма "красные" увеличили свое преимущество. Бруну Фернандеш отдал пас-конфетку на Кобби Мейна, который оказался перед голкипером и с близкого расстояния поразил ворота.

У подопечных Гвардиолы оставался в распоряжении весь второй тайм, чтобы изменить ход поединка в свою пользу.

На 55-й минуте бомбардир Сити Эрлинг Холанд проверил на прочность перекладину ворот Онаны. Неплохие моменты упустили Кайл Уокер и Хулиан Альварес.

Лишь за три минуты до завершения основного времени Доку вернул интригу в матче, сократив преимущество "красных" до минимума.

Однако на большее подопечных Гвардиолы не хватило. В итоге Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити со счетом 2:1 и завоевал Кубок Англии.

Подопечные Эрика тен Хага поквитались за поражение в прошлом сезоне и пополнили клубный музей 13-м Кубком Англии.