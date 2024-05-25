Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Доку, 87 – Гарначо, 30, Мейну, 39

Перемога у звітному матчі дозволяла підопічним Пепа Гвардіоли покласти золоті медалі в кубок та оформити дубль за підсумком сезону. Натомість тріумф МЮ окрім трофея дарував путівку в Лігу Європи, пише 24 Канал.

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МЮ позбавив Гвардіолу золотого дубля

"Червоні дияволи" зуміли реабілітуватися перед уболівальниками за провальний сезон. На поєдинок проти "містян" підопічні Еріка тен Хага вийшли відмобілізовані на налаштовані лише на перемогу.

На 30-й хвилині поєдинку хавбек Юнайтед Гарначо скористався помилкою захисника МанСіті та відправив м'яч до сітки воріт Ортеги. "Червоні дияволи" несподівано повели в рахунку.

Наприкінці першого тайму "червоні" збільшили свою перевагу. Бруну Фернандеш віддав пас-цукерочку на Коббі Мейну, який опинився перед голкіпером та з близької відстані вразив ворота.

У підопічних Гвардіоли залишався в розпорядженні весь другий тайм, щоб змінити хід поєдинку на свою користь.

На 55-й хвилині бомбардир Сіті Ерлінг Голанд перевірив на міцність поперечину воріт Онани. Непогані моменти втратили Кайл Вокер та Хуліан Альварес.

Лише за три хвилини до завершення основного часу Доку повернув інтригу в матчі, скоротивши перевагу "червоних" до мінімуму.

Проте на більше підопічних Гвардіоли не вистачило. У підсумку Манчестер Юнайтед переміг Манчестер Сіті з рахунком 2:1 та здобув Кубок Англії.

Підопічні Еріка тен Хага поквиталися за поразку в минулому сезоні та поповнили клубний музей 13-м Кубком Англії.