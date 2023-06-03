Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 32 (с пенальти)

Команда Гвардиолы стала лучшей в Англии, завоевав чемпионство АПЛ. Однако трофеев многое не бывает. Поэтому "горожане" надеялись положить золотые медали в Кубок Англии, пишет 24 Канал.

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Непревзойденные голы Гюндогана

Не успел рефери дать свисток о начале матча, как мяч оказался в воротах Юнайтеда. Немецкий хавбек Сити Илкай Гюндоган исполнил безупречный по исполнению удар с границы штрафной и открыл счет в поединке.

Подопечные Гвардиолы имели еще несколько хороших поводов удвоить преимущество, но неточные на завершающей стадии были Родри и Голанд.

На 29-й минуте поединка Джек Грилиш сыграл рукой в штрафной площадке "горожан". Арбитр после просмотра VAR указал на одиннадцатиметровую отметку. Приговор судьи безупречно выполнил португальский хавбек МЮ Бруно Фернандеш.

На перерыв команды ушли при ничейном счете 1:1. Во втором тайме игра шла под диктовку Сити. И уже на 51-й минуте герой матча Гюндоган с паса Де Брюйне блестяще пробил слета. Де Хеа был бессилен спасти команду.

Подопечные Гвардиолы сохранили победный счет до финального свистка и завоевали второй трофей в сезоне.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед