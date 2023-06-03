Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Гюндоган, 1, 51 - Фернандеш, 32 (з пенальті)

Команда Гвардіоли стала найкращою в Англії, здобувши чемпіонство АПЛ. Проте трофеїв багато не буває. Тож "містяни" сподівалися покласти золоті медалі в Кубок Англії, пише 24 Канал.

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Неперевершені голи Гюндогана

Не встиг рефері дати свисток про початок матчу, як м'яч опинився у воротах Юнайтед. Німецький хавбек Сіті Ілкай Гюндоган виконав бездоганний за виконанням удар з межі штрафного майданчика та відкрив рахунок у поєдинку.

Підопічні Гвардіоли мали ще кілька гарних нагод подвоїти перевагу, але неточними на завершальній стадії були Родрі та Голанд.

На 29-й хвилині поєдинку Джек Гріліш зіграв рукою у штрафному майданчику "містян". Арбітр після перегляду VAR вказав на одинадцятиметрову позначку. Вирок судді бездоганно виконав португальський хавбек МЮ Бруну Фернандеш.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку 1:1. У другому таймі гра йшла під диктовку Сіті. І вже на 51-й хвилині герой матчу Гюндоган з пасу Де Брюйне блискуче пробив зльоту. Де Хеа був безсилий врятувати команду.

Підопічні Гвардіоли зберегли переможний рахунок до фінального свистка та здобули другий трофей в сезоні.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед