Манчестер Сити 7 марта в рамках 27 тура АПЛ сыграет против Манчестер Юнайтед. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: кто кого

В этом противостоянии команды определят сильнейший клуб Манчестера. МанСити могут еще больше укрепить свое лидерство в АПЛ. А "красные дьяволы" могут несколько уменьшить отставание от первого места.

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Сейчас разница в таблице между клубами составляет аж 14 очков. "Горожане" попытаются продолжить свою победную серию в АПЛ, которая составляет уже 15 матчей. Последний раз подопечные Пепа Гвардиолы играли вничью еще в середине декабря 2020 года в матче против Вест-Бромвича.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть

Центральный матч 27 тура АПЛ Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед посмотреть в Украине можно только на канале Setanta. При этом канал запустил собственный плеер, поэтому теперь поединки можно смотреть в них на сайте, но только по подписке. Месячный абонемент на такую ​​услугу обойдется в 3 доллара. За шесть месяцев придется заплатить 16 долларов. Интересно, что можно выбрать годовой абонемент за 30 долларов.

Канал Setanta доступен и на других онлайн-платформах в Украине. Среди них Megogo и Oll.tv. на первом из них Setanta доступна по подписке "Максимальная", куда входит 320 каналов. На Oll.tv Setanta доступна в тарифных планах "xtra sport" (139 гривен в месяц, только спортивные каналы), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц, премиальные и более 200 каналов, тематические кинозалы и культовые сериалы) .