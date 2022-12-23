МанСити выбил Ливерпуль из Кубка лиги в сумасшедшей перестрелке с 5 голами: видеообзор

Манчестер Сити 22 декабря встречался с Ливерпулем в 1/8 финала Кубка английской лиги. Уже на этой ранней стадии из турнира вылетели "мерсисайдцы".

Мансити – Ливерпуль 3:2

Голы: Голланд, 10, Махрез, 47, Акен, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48

Этот поединок напоминал по напряжению и интересу финал Кубка лиги, а не только стадию 1/8. Мансити удалось забить быстрый гол. Уже на 10-й минуте Голанд сыграл на опережение после передачи с фланга в центр штрафной. Эрлинг выпрыгнул из-за спины защитника и в прыжке запер ногой передачу - 1:0, пишет 24 канал.

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Ровно 10 минут владельцы владели преимуществом в счете. Матип классно передачей нашел Милнера. Капитан Ливерпуля отдал на Карвалью, который ударом в одно касание отправил мяч мимо Ортеги. Ливерпуль быстро уравнял цифры на табло 1:1.

Прекрасные случаи упустили Аке и Голанд, но Келлехер классно сыграл в своих моментах.

На перерыв команды ушли при равном счете 1:1. Больше голов было после отдыха. Команды Гвардиолы и Клоппа обменялись голами на старте второй 45-минутки. Через две минуты после судейского свистка "горожане" во второй раз повели в счете 2:1. Родри классным забросом нашел на другом фланге Махреза. Рояд первым прикосновением остановил верховую передачу, а второй пробил мимо голкипера МанСити.

Следующая атака в матче закончилась еще одним голом. Ливерпуль выбежал в стремительную контратаку, Нуньес отдал на параллельно подключившегося к атаке Салаха. Мохаммед сравнял счет 2:2.

Победный гол во встрече был забит на 58-й минуте. Де Брюйне не стал традиционно выполнять передачу с углового, а быстро разыграл с Палмером. Тот отдал в ответ, а потом Кевин сделал верховую передачу на дальнюю стойку, где Аке был совершенно свободным – 3:2.

Как ни случились гости, но отыграться в третий раз за поединок не смогли.

Манчестер Сити выигрывает 3:2 и выходит в четвертьфинал Кубка английской лиги.

Видеообзор матча МанСити – Ливерпуль

В следующем раунде МанСити сыграет на выезде против Саутгемптона. Матчи 1/4 финала пройдут 10 или 11 января 2023 года.