Досрочный чемпион "Ливерпуль" 2 июля сыграл на выезде против "Манчестер Сити" в матче 32 тура АПЛ. Команда Гвардиолы дома разбила немотивированный "Ливерпуль"

Манчестер Сити – Ливерпуль 4:0

Голы: Де Брюйне, 25 (п), Стерлинг, 35, Фоден, 45 – Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

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В прошлом туре АПЛ "Мансити" сыграло на выезде с "Ньюкаслом". В первом тайме команда Гвардиолы забила лишь один гол, результативный удар в активе лидера Де Брюйне. Во второй части встречи гости еще раз смогли огорчить владение Дарлоу. В итоге счет матча – 0:2.

В 31 туре АПЛ на "Ливерпуль" ждал домашний матч против "Кристал Пэлэс". Команде Клоппа ничто не составило препятствий, чтобы одержать уверенную победу и еще ближе приблизиться к чемпионству. Голы Александера-Арнольда, Салаха, Фабинью и Мане принесли уверенную победу во встрече – 4: 0.

Без шансов для чемпиона

Украинец Зинченко начал матч на скамейке запасных.

Уже на 3-й минуте Жезус отметился голом, но ассистент арбитра усмотрел офсайд у футболиста "Мансити".

Эдерсон вступил в игру после хорошего удара низом от Фирмино. Снова игроки "Ливерпуля" провели атаку на ворота хозяев. Сначала Эдерсон классно сыграл на выходе, как настоящий "лев" и спас ворота, а впоследствии надежно сыграла оборона и разрядила ситуацию.

Салах показал хорошую технику и нанес удар – стойка.

На 25-й минуте Гомес сделал тактический фол возле своих ворот, поэтому команда Гвардиолы получит право на 11-метровый удар. К мячу подошел Де Брюйне и уверенно переиграл голкипера – 1:0.

Активный Жезус взял игру на себя, сделал хороший рывок и прорвался на скорости в штрафную соперника, нанес удар – мяч пролетел рядом со стойкой.

На 35-й минуте Стерлинг получил передачу от Фодена в штрафной соперника и пробил в нижний угол владений Алиссона – 2:0.

"Мансити" удалось довести счет до разгромного в первом тайме. Фоден обыгрался с Де Брюйне и безумно пробил под перекладину – без шансов для голкипера, счет матча становится 3:0.

По сценарию первого тайма

Все тот же Жезус сделал невероятный проход и пробил с линии штрафной, но защитник сыграл надежно и заблокировал удар.

Фодену удалось сбежать на скорости от защитников, а затем пробить в ворота Алиссона. Мяч полетел по центру владений "Ливерпуля", но голкипер в красивом прыжке спас команду.

Александр-Арнольд угрожал воротам "Мансити" ударом со штрафного, хороший удар, но чуть выше ворот.

На 66-й минуте счет увеличился до неприличного. Гол в собственные ворота забил Окслейд-Чемберлен – 4:0. Похоже, "Ливерпуль" вышел на поле совсем немотивированным.

На 74-й минуте благодаря Мане "Ливерпуль" создал острую атаку. Сенегалец сделал подачу в штрафную, которую уже был готов замыкать Ориги, но в последний момент защитники выбили мяч.

Еще один момент от "Ливерпуля". На этот раз Салах с края штрафной нанес удар первым касанием. Эдерсон в великолепном прыжке стал настоящим спасителем команды.

На 81-й минуте Марез пробил из-за пределов штрафной соперников – мяч пролетел у ворот.

На последних секундах встречи отличился Марез и сделал счет – 5:0. Но судья усомнился в чистоте гола и обратился за помощью к ВАР. Арбитр отменил результативный удар – Марез подыграл себе рукой.

Украинец Зинченко так и не появился на поле.

Свисток судьи зафиксировал разгромный счет – 4:0.

Обзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль

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