"Мансити" не оставил и следа от чемпиона "Ливерпуля": видео разгромной победы
Досрочный чемпион "Ливерпуль" 2 июля сыграл на выезде против "Манчестер Сити" в матче 32 тура АПЛ. Команда Гвардиолы дома разбила немотивированный "Ливерпуль"
Манчестер Сити – Ливерпуль 4:0
Голы: Де Брюйне, 25 (п), Стерлинг, 35, Фоден, 45 – Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)
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- В прошлом туре АПЛ "Мансити" сыграло на выезде с "Ньюкаслом". В первом тайме команда Гвардиолы забила лишь один гол, результативный удар в активе лидера Де Брюйне. Во второй части встречи гости еще раз смогли огорчить владение Дарлоу. В итоге счет матча – 0:2.
- В 31 туре АПЛ на "Ливерпуль" ждал домашний матч против "Кристал Пэлэс". Команде Клоппа ничто не составило препятствий, чтобы одержать уверенную победу и еще ближе приблизиться к чемпионству. Голы Александера-Арнольда, Салаха, Фабинью и Мане принесли уверенную победу во встрече – 4: 0.
Без шансов для чемпиона
Украинец Зинченко начал матч на скамейке запасных.
Уже на 3-й минуте Жезус отметился голом, но ассистент арбитра усмотрел офсайд у футболиста "Мансити".
Эдерсон вступил в игру после хорошего удара низом от Фирмино. Снова игроки "Ливерпуля" провели атаку на ворота хозяев. Сначала Эдерсон классно сыграл на выходе, как настоящий "лев" и спас ворота, а впоследствии надежно сыграла оборона и разрядила ситуацию.
Салах показал хорошую технику и нанес удар – стойка.
На 25-й минуте Гомес сделал тактический фол возле своих ворот, поэтому команда Гвардиолы получит право на 11-метровый удар. К мячу подошел Де Брюйне и уверенно переиграл голкипера – 1:0.
Активный Жезус взял игру на себя, сделал хороший рывок и прорвался на скорости в штрафную соперника, нанес удар – мяч пролетел рядом со стойкой.
На 35-й минуте Стерлинг получил передачу от Фодена в штрафной соперника и пробил в нижний угол владений Алиссона – 2:0.
"Мансити" удалось довести счет до разгромного в первом тайме. Фоден обыгрался с Де Брюйне и безумно пробил под перекладину – без шансов для голкипера, счет матча становится 3:0.
По сценарию первого тайма
Все тот же Жезус сделал невероятный проход и пробил с линии штрафной, но защитник сыграл надежно и заблокировал удар.
Фодену удалось сбежать на скорости от защитников, а затем пробить в ворота Алиссона. Мяч полетел по центру владений "Ливерпуля", но голкипер в красивом прыжке спас команду.
Александр-Арнольд угрожал воротам "Мансити" ударом со штрафного, хороший удар, но чуть выше ворот.
На 66-й минуте счет увеличился до неприличного. Гол в собственные ворота забил Окслейд-Чемберлен – 4:0. Похоже, "Ливерпуль" вышел на поле совсем немотивированным.
На 74-й минуте благодаря Мане "Ливерпуль" создал острую атаку. Сенегалец сделал подачу в штрафную, которую уже был готов замыкать Ориги, но в последний момент защитники выбили мяч.
Еще один момент от "Ливерпуля". На этот раз Салах с края штрафной нанес удар первым касанием. Эдерсон в великолепном прыжке стал настоящим спасителем команды.
На 81-й минуте Марез пробил из-за пределов штрафной соперников – мяч пролетел у ворот.
На последних секундах встречи отличился Марез и сделал счет – 5:0. Но судья усомнился в чистоте гола и обратился за помощью к ВАР. Арбитр отменил результативный удар – Марез подыграл себе рукой.
Украинец Зинченко так и не появился на поле.
Свисток судьи зафиксировал разгромный счет – 4:0.
Обзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль